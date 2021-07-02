Животное временно доставили в больницу ветеринарной медицины.

В столичном парке Партизанской славы обнаружили и спасли истощенную собаку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на странице в Facebook.

Накануне к велопатрулю обратились отдыхающие и рассказали о животном, привязанном к дереву. Будучи обезвоженным и истощенным, оно вело себя агрессивно к людям и не позволяло приблизиться. По установленным данным, в привязанном состоянии собака пробыла в парке как минимум два дня.

"О происшествии патрульные сообщили в городскую больницу ветеринарной медицины. Пока ожидали, напоили животное водой. Неравнодушные прохожие принесли корм. Специалисты заведения смогли безопасно и осторожно вызволить собаку. Временно ее разместят в заведении. Будут ждать, возможно появятся владельцы. Мы надеемся, что скитания этого прекрасного животного на этом закончатся", - рассказали в полиции.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован