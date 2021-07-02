В столичном парке Партизанской славы обнаружили и спасли истощенную собаку.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на странице в Facebook.
Накануне к велопатрулю обратились отдыхающие и рассказали о животном, привязанном к дереву. Будучи обезвоженным и истощенным, оно вело себя агрессивно к людям и не позволяло приблизиться. По установленным данным, в привязанном состоянии собака пробыла в парке как минимум два дня.
"О происшествии патрульные сообщили в городскую больницу ветеринарной медицины. Пока ожидали, напоили животное водой. Неравнодушные прохожие принесли корм. Специалисты заведения смогли безопасно и осторожно вызволить собаку. Временно ее разместят в заведении. Будут ждать, возможно появятся владельцы. Мы надеемся, что скитания этого прекрасного животного на этом закончатся", - рассказали в полиции.
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