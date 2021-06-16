Судя по видео, хозяин выгуливал животное без намордника, а также не смог совладать с агрессией с помощью команд.

В Киеве стаффордширский терьер напал на таксу.

Видео очевидцев с места происшествия опубликовал Kyiv Media.

На видео видно, как стафф без намордника вцепился в ухо таксе. Ни хозяева собак, ни присутствующие не могли отцепить пса. На него кричали, его били, поливали водой, но ничего не помогало. Такса в это время кричала от боли и страха.

Затем на место прибежал сотрудник Национальной гвардии. С помощью ножа ему все-таки удалось остановить стаффорда, заставить разжать челюсти и отпустить таксу. Уже через секунды такса была спасена, а собака, казавшаяся только что разъяренной, завиляла хвостом.

Осторожно! На видео присутствует сцена насилия

Опасна ли порода собак стаффорд

Стаффордширский терьер - порода, хорошо поддающаяся дрессировке, но требующая работы с опытным кинологом.

Читайте такжеЛюди много месяцев слышали лай: в Пакистане из колодца спасли чудом выживших пса и кошекПри правильном отношении владельца к воспитанию и отсутствии наследственных проблем стаффы не проявляют агрессию к людям, имеют низкий порог раздражительности. При этом иногда могут быть агрессивными в отношении других собак, а также в результате защитно-оборонительной реакции, когда чувствуют опасность.

Заводя стаффордширского терьера, владельцам следует заниматься дрессировкой и уделять особое внимание достаточным физическим нагрузкам.

Почему хозяин этого стаффорда выгуливал его без намордника, а также не смог дать команду, чтобы пресечь агрессию к таксе, неизвестно. Возможно, собака не была достаточно дрессирована либо не признавала авторитет мужчины, или же сыграл роль иной внешний фактор.

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Автор: Катерина Комолова