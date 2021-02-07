Сотрудники полиции зафиксировали следы к авто и примерное место, откуда неизвестный проник на стоянку и совершил поджог.

Этой ночью неизвестный сжег автомобиль Citroen C5 журналиста и политтехнолога Владимира Егорова.

Об этом, как сообщает Главком, он сообщил в Facebook.

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«О произошедшем узнал от сотрудников охраны стоянки в 01:20, когда машина уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции. После звонка снял видео, Поскольку проживаю рядом со стоянкой. Никто не пострадал, кроме гаражей и моего автомобиля, который уничтожен полностью», – отметил Егоров.

Он не сомневается в том, что это поджог.

"Сотрудники полиции зафиксировали следы к машине и от машины и приблизительное место, откуда неизвестный (исполнитель) проник на стоянку, и совершил сам поджог. На данный момент жду экспертизу. Последние годы занимаюсь политической, журналистской работой и сегодняшнее событие связываю именно с ней», – добавил Егоров.

Напомним, два года назад авто тогда еще редактора телеканала TVi Владимира Егорова также подожгли неизвестные.

Журналист отмечал, что поджог связывает со своей профессиональной деятельностью. Правоохранители версией возгорания машины также называли поджог, поскольку соседи Егорова перед возгоранием машины слышали хлопок.

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Автор: УНИАН