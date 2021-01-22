Как говорится в сообщении, государственные служащие требовали неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за не наложение ареста на один из земельных участков.

21 января 2021 года сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали двух государственных исполнителей управления по обеспечению принудительного исполнения решений управления юстиции Министерства юстиции Украины в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, государственные служащие требовали неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за не наложение ареста на один из земельных участков.

Задержание произошло в рамках уголовного производства от 31.12.2020 №42020101050000281 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В то же время в комментарии РБК-Украина в Минюсте сообщили, что это далеко не единичный случай вымогательства взяток со стороны сотрудников Государственной исполнительной службы министерства за не наложение арестов и невыполнение судебных решений.

"Объемы взяток и откатов в структуре Государственной исполнительной службы ежемесячно составляют более 1 миллиона долларов. В ГИС сформировалась разветвленная коррупционная схема - от начальников районных и городских отделов до областных руководителей. Размер ежемесячной выручки одной области таким образом может составлять от 40 до 90 тысяч долларов. Денежные потоки проходят под контролем так называемых "смотрящих", - отмечает собеседник.

Напомним, 6 января 2021 Нежинский горрайонный суд Черниговской области отправил на 7 лет в тюрьму начальника Управления ГИС Главного территориального управления юстиции в Черниговской области за вымогательство взятки от подчиненного.

Как известно, заместителем министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы является Андрей Гайченко, а директором департамента государственной исполнительной службы Максим Киселев. Оба были назначены нынешним министром юстиции Денисом Малюськой, который занимает свой пост с 29 августа 2019 года.

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Автор: УНИАН