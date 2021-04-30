Дельцы сговорились с персоналом частных лабораторий.

Служба безопасности Украины заблокировала новую схему фальсификации результатов ПЦР-тестов.

Читайте такжеНа Львовщине пенсионер погиб под колесами мусоровозаКак рассказали в пресс-центре СБУ, дельцы "качественно" подделывали результаты тестов, внося информацию в приложение "Дій вдома".

"Своими действиями они могли повлечь распространение пандемии COVID-19", - утверждают в спецслужбе.

По информации СБУ, злоумышленники воспользовались отсутствием должного контроля качества лабораторных исследований и сговорились с персоналом частных лабораторий.

Они также разместили рекламу в интернете об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услугу" предлагали украинским гражданам, которые вернулись из-за границы, чтобы тем не приходилось проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию.

"Сотрудники СБУ задокументировали массовое изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. Стоимость "услуг" колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала 1 тыс. грн. Уже предварительно установлено несколько сотен граждан, которые делали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома", - рассказали в спецслужбе.

Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли документацию, в частности, кассовые книги и квитанции, сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и другие материалы, подтверждающие проведение сделок.

Читайте такжеВ Харькове мужчина открыл огонь в очереди в буфетКак сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры, такие действия квалифицируются по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов.

По данным СБУ, продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статьям 366, а также 199 Уголовного кодекса Украины - изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов.

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Авторы: Катерина Комолова, Наталья Ничишина