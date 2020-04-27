В Киеве разоблачили банду, которая сбывала кокаин и экстази через Telegram (фото)

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 330 тысяч гривень.

В Киеве полицейские разоблачили организованную группу, участники которой сбывали наркотические вещества через мессенджер Telegram.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Читайте такжеВ Днепре школьники попали в больницу с передозом (фото)"Работники сектора уголовной полиции отдела "Южная Борщаговка" Святошинского управления полиции заметили на улице мужчину, который ранее привлекался к ответственности за наркопреступления, и остановили для проверки. В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него вещество, похожее на амфетамин, и вызвали следственно-оперативную группу для документирования происшествия", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отдела полиции № 2 Святошинского управления полиции Дмитрий Синьков, следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, а оперативные работники начали устанавливать канал поставки наркотиков. Правоохранители провели оперативную закупку, в результате чего удалось выявить схему наркосбыта и активных участников.

«Мы установили, что задержанный оказался организатором группы, в состав которой входили еще четыре человека, которые имели четко распределенные роли: организатор, два сбытчика, так называемые бухгалтер и оператор. Они - местные жители: мужчины, 1992, 1994 и в 1986 годов рождения и две женщины, 1995 и 1989 рождения, некоторые из них ранее судимы за аналогичные преступления. Работали злоумышленники через Telegram канал, в котором принимали заказы и указывали места «закладок», - сообщил полицейский.

Далее правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства участников группировки, где изъяли и в дальнейшем направили на экспертизу около 50 граммов кокаина и несколько десятков таблеток экстази, а также 270 граммов амфетамина и около 300 граммов метадона.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет более 330 тысяч гривень.

«Кроме наркотиков, в одном из адресов мы обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет системы «Наган», с явными признаками переработки и семь патронов к нему, которые направили на баллистическую экспертизу. Также изъяли в качестве вещественных доказательств незаконной деятельности фигурантов автомобили, которые они использовали, мобильные телефоны, банковские карты, заметки о количестве сбытых веществ и черновые записи о приеме и перемещение средств, полученных на банковских счетах от незаконного бизнеса», - отметил Синьков.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал организатору преступного бизнеса меру пресечения в виде содержания под стражей, двум другим участникам - домашний арест, а бухгалтера и оператора отпустил под личное обязательство», - добавил Синьков.

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