В Киеве профессор химии организовал лаборатории по производству психотропов (фото, видео)

Опыт и полученные знания организатор группировки за деньги передавал другим подпольным "специалистам" среди представителей криминальных кругов.

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной наркогруппировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров.

Читайте такжеВ Киеве разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками (фото)Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, группу организовал бывший преподаватель химии – профессор одного из учреждений высшего образования Киева. Фигуранты наладили производство психотропов – амфетамина и катинона, а также прекурсора – фенилнитропропена.

Две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту проживания лидера группировки в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома на Киевщине.

«Химические вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы, в том числе через сервисы международного почтовой связи. Переправленное сырье они хранили на территории арендованного склада в столице. Готовую продукцию участники группы предлагали на специально созданном собственном сайте. Еще они подыскивали своих клиентов через специализированные интернет-платформы», – говорится в сообщении.

Также оперативники спецслужбы установили, что полученные знания и опыт по производству психотропов организатор группировки за деньги передавал другим подпольным «специалистам» среди представителей криминальных кругов.

Во время обысков по месту расположения нарколабораторий, складских помещений и интернет-магазина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более 5 килограммов катинона, более 9 килограммов фенілнітропропену, который является основным компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина и свыше 80 литров других прекурсоров. Также обнаружено почти 2 килограмма каннабиса, 2 литра ртути, свыше тонны химических веществ, а также оборудования для производства психотропов.

По предварительным выводам, из изъятых в ходе обыска веществ и прекурсоров злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропных веществ общей стоимостью примерно 7,5 миллиона гривень по ценам черного рынка.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения участникам наркогруппировки о подозрении по статьям 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ разоблачила более 200 распространителей фейков о коронавирусе.