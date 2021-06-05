По данным полиции, известный одесский активист Евгений Резвушкин требовал у женщины ежемесячную плату за так называемое "крышевание" бизнеса.

Беляевский районный суд Одесской области отправил в СИЗО лидера одной из общественных организаций Евгения Резвушкина, задержанного по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимательницы.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной прокуратуре, соответствующее решение суд принял 4 июня.

В частности, суд постановил поместить подозреваемого под стражу на два месяца. Альтернатива внесения залога не предусмотрена.

Читайте такжеВ Одесской области за вымогательство задержали известного активиста (видео)В то же время ряд проукраинских активистов в социальных сетях поддержали Резвушкина. Они напомнили, что он был в числе тех, кто отстаивал Одессу от сепаратистов и помогал военнослужащим ВСУ, добровольцам. Одни считают его невиновным и называют дело против него фарсом, другие подчеркивают, что виновным человека может назвать только суд, и нельзя «клеить ярлыки», не разобравшись в ситуации.

Задержание активиста Евгения Резвушкина: детали

Известный одесский активист, лидер ОО «Автомайдан Одесса» и глава охранной компании «Варта Міста» Резвушкин был задержан 3 июня в Одесской области.

Как сообщили в полиции, мужчина, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату - 80 тыс. грн - за так называемое «крышевание» бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит.

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Автор: Лариса Козовая