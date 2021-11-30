Обманутая покупательница приобрела телефон в кредит.

В Киеве в одном из магазинов сети "Фокстрот" девушка купила новый iPhone, однако, открыв упаковку увидела внутри гайки, завернутые в полиэтилен. Обман она обнаружила уже после того, как покинула магазин.

Об этом сама пострадавшая написала на своей странице в Facebook.

Покупательница сообщила, что в тот день очень спешила и не стала проверять покупку в магазине.

Читайте такжеВ России продают уникальные две гривни по цене новенького iPhone (фото)"Я заказала телефон онлайн в кредит. Вчера приехала за ним в магазин в Дримтаун. Оформила документы, продавец стояла с коробочкой телефона на стойке выдачи товара. Вечером у меня был поезд в Одессу и куча дел, которые нужно было сделать поскорее. Я попросила переставить старую сим-карту в новый телефон, на что мне отказали. Не предложили включить телефон и проверить его исправность, как это делают в обычных магазинах. И к тому же я спешила. Очень", - рассказала девушка.

Сразу после того, как в коробке обнаружились только гайки, пострадавшая обратилась на горячую линию за помощью. Девушку попросили приехать в магазин для решения проблемы, однако позже, уже на месте, сказали, что клиентка виновата сама, так как не проверила телефон при покупке.

Читайте такжеМир столкнется с глобальным дефицитом iPhone - прогноз"А если купить телефон в подарок, его тоже нужно проверять на стойке перед продавцами? Выходит, что моя лояльность к магазину сыграла мне во вред и теперь, когда мои планы и мой нормальный сон летят в ад, надо вытирать слезы извинениями "Фокстрота", - возмутилась девушка.

Позже она обновила пост и добавила, что с ней связались представители магазина. Девушке выдадут новый гаджет, а в самом магазине отметили, что стали жертвой мошенников и сейчас проводят следственные работы из-за происшествия.

Напомним, в Харькове, в день внеочередных выборов городского головы 31 октября, работали локации, где за фото рядом с избирательным участком выдавали подарки.

Среди подарков были билеты на футбол, каток, скидки в фитнес-клуб, а также участники конкурса могли выиграть iPhone 13.

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Автор: Екатерина Малюга