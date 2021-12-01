Девушка уже попыталась извиниться, но все равно не сумела оправдать свои слова.

Студентка из Киева решила стать новой звездой сети, но едва ли она подозревала о том, что получит настолько большую "порцию славы". Девушка поразмышляла о войне на Донбассе и прокомментировала информацию о возможном вторжении РФ в Украину. Помимо этого, она заявила, что поддерживает самопровозглашенные "ЛНР и ДНР".

Видео со скандальным заявлением украинки, которые она размещала в TikTok, опубликовали в Telegram-канале "Катарсис".

Так, девушка заявила, что она не понимает смысла войны на Донбассе. По словам киевлянки, Украина якобы не может сохранить свои земли. После этого она и вовсе заявила, что считает "крутыми" так называемые "ЛДНР".

"Кому-то просто нужны земли и сухопутный выход к морю... Ну правильно, это очень важно... Но честное слово, если мы не можем противостоять, мы не можем сохранить свои земли, то почему мы не можем их отдать? Честно, ребята, "ДНР, ЛНР", я за вас руками и ногами. Вы крутые ребята, я знаю... Но зачем Украине эти земли, где их не ждут, не принимают и не хотят. Зачем?", - поделилась своими "размышлениями" тиктокерша.

Что касается ситуации вокруг информации о том, что РФ планирует вторжение в Украину, позиция тиктокерши выглядит довольно странно. Она заявила, что в феврале это действительно может произойти и все могут умереть, поэтому она хочет "писать завещание".

Читайте такжеСотрудница IT-компании оскандалилась заявлениями об украинском языке: "звучит мерзко"Также она публиковала ролик, в котором указала, что живет в Киеве и мечтает о переезде в Санкт-Петербург. Высказывания студентки возмутили пользователей сети. Украинцы начали писать девушке гневные комментарии, после чего ей пришлось извиняться.

Однако, ее извинения не сработали. Студентка заявила, что она всегда будет оставаться человеком, который родился и жил в Украине, но она все равно мечтает о переезде в РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что невестка Кернеса грубо ответила на бойкот своего бренда после скандала с анекдотом про бандеровцев. Оскандалившаяся Привалова назвала ситуацию "дебилоидной политикой".

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Автор: Виолетта Орлова