Старший наряда забрал сумку с деньгами, а затем поделился частью похищенного с коллегами.

Работники столичной полиции охраны ограбили жителя Киева, который на улице упал с самоката.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook, среди ночи наряд полиции охраны увидел, что мужчина не справился с управлением самоката и упал - тогда один из правоохранителей забрал его вещи.

Читайте такжеНапичканный наркотиками электросамокат: киевские таможенники обнаружили необычную посылку из Франции (фото)36-летний житель столицы рассказал, что он возвращался ночью домой на самокате, однако не удержал равновесие и упал. Полицейские, которые были рядом, остановились и подошли к нему. При этом один из сотрудников похитил его сумку, где были деньги.

Работники внутренней безопасности Нацполиции установили полицейских, которые были в наряде: ими оказались сотрудники Управления полиции охраны в городе Киеве. Старший наряда признался, что забрал сумку заявителя, а затем поделился частью похищенных денег с коллегами.

Следователи ГБР под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры начали уголовное производство. Во время обысков у правоохранителей изъяли сумку потерпевшего, деньги и другие личные вещи.

33-летнему полицейскому готовится подозрение по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж. Ему грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

"Также будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям других сотрудников. Одновременно готовятся документы на увольнение полицейских наряда в полном составе со службы в полиции и будут приняты меры дисциплинарного воздействия к их руководству", - сообщили в Департаменте внутренней безопасности.

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Автор: Катерина Комолова