Полицейских задержали «на горячем» во время получения денег.

В ГБР сообщили подробности задержания группы столичных правоохранителей, требовавших и получивших взятку в 2,5 тысячи долларов США.

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Как сообщается на сайте ГБР сотрудники полиции удерживали гражданина в гараже одного из кооперативов Киева и требовали от него взятку за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря.

Полицейских задержали «на горячем» во время получения денег. Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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Автор: Дмитрий Захаров