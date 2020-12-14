В ГБР сообщили подробности задержания группы столичных правоохранителей, требовавших и получивших взятку в 2,5 тысячи долларов США.
Читайте такжеРуководителю порта "Черноморск" сообщено о подозрении в получении взятки в $250 тысяч
Как сообщается на сайте ГБР сотрудники полиции удерживали гражданина в гараже одного из кооперативов Киева и требовали от него взятку за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря.
Полицейских задержали «на горячем» во время получения денег. Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Больше новостей на тему
- СБУ обвиняет менеджера Ивано-Франковского филиала "Суспильного" во взяточничестве (фото)
- В Одессе пьяный водитель устроил гонки с полицией и врезался в подъезд многоэтажки (видео)
- Главе Фонда госимущества вновь предложили огромную взятку
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram