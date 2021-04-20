В Киеве парень с девушкой курили прямо в вагоне метро.
Об этом сообщил "Киев оперативный" и обнародовал соответствующее видео.
"Интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилку устраивают?", - подписано видео.
Судя по кожаным сидениям, это "красная ветка" столичного метро.
На видео, размещенном в Instagram одним из "героев" ролика, видно, что рядом с ними никого нет. Но "героев" видео теперь вся Украина узнает в лицо:
Отметим, что весь общественный транспорт: и наземный, и метро на период строгого карантина в Киеве работает по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Молодых людей вряд ли можно назвать работниками критической инфраструктуры.
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Как сообщила в комментарии УНИАН заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, там уже обратились в полицию из-за размещенной в социальных сетях видеозаписи, на которой двое подростков курят в вагоне.
"Мы видели такое видео. Сообщили в полицию. У нас были случаи фейков, и пока проверяется реальность этого видео. А во-вторых, сейчас активизировались "зацеперы", и возможно, кто-то ради лайков в соцсетях совершил и такие правонарушения", - прокомментировала она.
По словам Макогон, в метрополитене, как и везде, в случае какого-то правонарушения свидетели имеют возможность вызвать полицию.
"Всех пассажиров мы призываем сообщать о правонарушениях машинисту через кнопку "пассажир-машинист", чтобы можно было оперативно среагировать. В этом случае никто не сообщал из пассажиров", - сказала Макогон.
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