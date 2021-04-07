Сейчас рассматривается вариант увеличения интервала движения поездов на 30 с - 1 мин в пиковые часы.

В Киевском метрополитене уверяют, что пассажиры не почувствуют изменений в графике движения поездов, введенных из-за уменьшения пассажиропотока во время локдауна.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

"У нас интервал в пиковый час сейчас 1 мин 30 сек. Мы будем делать не менее 2 мин. Потому что пассажиропоток, если мы берем по понедельнику, то в 10 раз меньше, чем мы возили раньше. И даже 200 тысяч по вчерашнему дню – это тоже небольшой пассажиропоток. Мы сейчас будем искать оптимальные варианты, чтобы было соблюдение карантинных мер и в то же время оптимизация ресурса», - сказала Макогон.

Она напомнила, что в прошлом году город поддержал предприятие и компенсировал убытки за период, когда метро не работало из-за локдауна.

«И сейчас опять же мы будем готовить расчеты. Но есть понимание, что нужно сделать максимально эффективную модель в данной ситуации», - отметила заместитель начальника метрополитена.

На вопрос, когда именно могут изменить графики движения, Макогон ответила: «Мы уже посмотрели понедельник-вторник... Думаю, завтра уже будем перестраивать графики».

Она заверила, что пассажиры не почувствуют изменений в графике движения. "Объективно пассажир фактически не почувствует изменения графика. Потому что это 30 секунд или одна минута... А для нас, как для предприятия, если мы хотя бы на один поезд сокращаем, это уже объем средств, который мы экономим. Потому что 1,5 или 2 мин разницы не ощущается, пассажир их не почувствует", - пояснила Макогон.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен локдаун. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.

7 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что во время локдауна график движения городского общественного транспорта могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока. Пока коммунальный транспорт работает по графику, который был до локдауна.

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Автор: Инна Андалицкая