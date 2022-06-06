Мужчина в трамвае пытался коснуться половых органов ребенка.

В Киеве задержали пенсионера, совершившего развратные действия в отношении малолетнего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, 3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный мужчина, находясь в трамвае, приставал к ее 10-летнему сыну и пытался коснуться его половых органов.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали.

Им оказался 69–летний уроженец российского города Новоалтайск.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине серийный педофил получил 15 лет заключения.

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