В Киеве задержали пенсионера, совершившего развратные действия в отношении малолетнего ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Так, 3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный мужчина, находясь в трамвае, приставал к ее 10-летнему сыну и пытался коснуться его половых органов.
Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали.
Им оказался 69–летний уроженец российского города Новоалтайск.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине серийный педофил получил 15 лет заключения.
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