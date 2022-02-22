У осужденного обнаружили видеофайлы с детской порнографией.

На Львовщине к 15 годам заключения приговорен мужчина за изнасилование и растление малолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Прокурорами в суде доказано, что осужденный регулярно приглашал детей к себе в гости, где с целью удовлетворения своей половой страсти, совершал в отношении них действия сексуального характера. Один из пострадавших рассказал об этом отцу, который обратился к правоохранителям. Они разоблачили мужчину во время совершения преступления", - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства на его персональном компьютере правоохранители обнаружили также видеофайлы с детской порнографией.

Местного жителя признали виновным в изнасиловании, принуждении к вступлению в половую связь, половом насилии и развращении малолетних детей, а также в хранении детской порнографии (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 156 , ч. 1 ст. 301-1 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

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