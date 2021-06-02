Очевидцы происшествия позвали на помощь патрульных, которые оказали пострадавшему первую помощь.

В центре Киева парень получил серьезную травму во время катания на электросамокате – при падении наткнулся грудной клеткой на металлический забор.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, несчастный случай произошел на улице Большой Васильковской.

Очевидцы происшествия позвали на помощь патрульных, которые оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медиков.

На видео с места происшествия можно видеть, что полицейские накладывают парню бандаж на ранение, чтобы удержать кровотечение. В это время он находился в сознании.

На место происшествия вскоре прибыла карета скорой, пострадавшего госпитализировали.

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Ранее в Черновцах на территории строительной площадки на улице Эрлиха упал строительный кран, в результате чего тяжело травмировался крановщик. Мужчину, 1966 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализировали.

У пострадавшего диагностировали перелом ребер, повреждение внутренних органов и другие переломы. За его жизнь борются врачи.

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Автор: Дмитрий Захаров