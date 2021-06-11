Балкон на улице Вербицкого на шестом этаже девятиэтажки обвалился вчера, 10 июня.

Спасатели «Киевской службы спасения» и Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели демонтаж опасных самодельных пристроек и разрушенной крыши балкона в многоэтажном доме на улице Архитектора Вербицкого (Дарницкий район).

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, вчера, 10 июня, на улице Вербицкого на шестом этаже девятиэтажки обрушилась крыша балкона. Произошло это из-за прикрепленных к нему тросов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей: хозяин квартиры развел на балконе огород и выращивал клубнику. Потолок не выдержал веса почти 1 т почвы, наполнявшей сплошную «грядку», и обвалился.

В результате инцидента никто не пострадал.

«К сожалению, мы еще раз стали свидетелями того, что чрезвычайные события и ситуации в нашем городе случаются из-за человеческого фактора. Кто-то проводит опасные ремонтные работы в своих домах или обустраивает на балконах опасные и ненадежные конструкции и пристройки. Обращаюсь к киевлянам с просьбой быть ответственными владельцами имущества. Не создавайте предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих вашей безопасности и безопасности других», - отметил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

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Автор: Денис Прядко