Угрожать мужчина начал из-за того, что у него отобрали автомобиль за управление в нетрезвом виде.

3 сентября вечером в Киеве на Троещине мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажном жилом доме.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

На место происшествия выехали спецназовцы КОРД, специалисты взрывотехнической службы, патрульная полиция и бригады скорой помощи.

Было подозрение на то, что у мужчины есть граната, но в результате эта информация не получила подтверждения.

Издание также сообщает, что чрезвычайная ситуация произошла на улице Бальзака, 26-А. Утверждается, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения, а угрожать он начал из-за того, что у него отобрали автомобиль за управление в нетрезвом виде.

Отмечено, что в дальнейшем все подробности происшествия будут устанавливать следователи.

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Как сообщал УНИАН, в Херсонской области мужчина угрожал взорвать гранату в рейсовом автобусе.

Происшествие произошло возле города Берислав. Водитель автобуса, следовавшего из поселка Лазурное в город Каменское (Днепропетровская область), сообщил в полицию, что агрессивно настроенный мужчина угрожает взорвать гранату.

В автобусе находились 26 пассажиров. Прибывшие полицейские при поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов не обнаружили.

У него были явные признаки опьянения. Он пояснил, что хотел покурить, но водитель отказался сделать остановку.

Автор: Олег Давыгора