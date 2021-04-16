Обошлось без пострадавших.

На столичном Подоле в двух разных местах сегодня вечером провалился асфальт под автомобилями.

Как пишет "Киев оперативный", первый инцидент произошел на улице Кирилловской. Там" ушел под землю " таксист Renault. В результате пострадавших нет.

Во втором случае асфальт провалился возле станции метро "Тараса Шевченко" тоже в Подольском районе столицы.

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Автор: Юрий Годован