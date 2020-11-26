В Киеве на Оболони накануне вечером инкассатор обстрелял многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Как отмечается, компания из четырех мужчин вела себя неадекватно. Очевидцы говорят: те не реагировали на замечания прохожих, впоследствии один из мужчин открыл стрельбу по многоэтажке, в том числе по окнам.
На место была вызвана полиция, прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа.
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"Компанию, попадающую под ориентировку, нашли поблизости. У одного из мужчин оказался травматический пистолет (и разрешение на него). Также у стрелка при себе было удостоверение участника боевых действий и служебное удостоверение инкассатора", – сообщает источник. В результате стрельбы пострадавших нет.
Злоумышленником оказался 30-летний местный житель. Его задержали и намерены объявить о подозрении. Начато уголовное производство по статье о хулиганстве.
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