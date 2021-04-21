Злоумышленника задержали, ему уже объявили о подозрении.

В Киеве правоохранители задержали уроженца Николаевщины по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Как уточняется, в полицию обратилась 19-летняя киевлянка с заявлением о том, что на улице Железнодорожной наглядно знакомый мужчина ее изнасиловал и ограбил. Было выяснено, что накануне девушка познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь в поиске работы. Однако во время личной встречи он применил к киевлянке силу и изнасиловал, а после содеянного забрал из ее сумочки деньги и мобильный телефон и скрылся.

Читайте такжеМеньше года за каждого ребенка: в Донецкой области осудили насильника 19 несовершеннолетних

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение обидчика и обнаружили у него вещи заявительницы. Вещественные доказательства изъяли, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за грабеж уроженец Николаевщины, 1989 года рождения", - рассказали в полиции.

По факту было начато уголовное производство по статьям об изнасиловании и грабеже. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован