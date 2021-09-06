В столице злоумышленник бросил в фонтан три прокатных байка, узнали журналисты.

В Киеве малолетний злоумышленник бросал в фонтан велосипеды, которые предназначены для проката.

Злоумышленник просто брал байки и отправлял в фонтан, а кто-то снимал его действия, свидетельствует видео, которое опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

На видео видно, что в фонтане уже находилось несколько велосипедов.

"…третий, нах…", – сказал малолетний и отправил велосипед в воду.

Злоумышленник был в черных шортах, в кроссовках и в кофте с капюшоном.

"Реально, эти малолетние безголовые лица думают, что они делают что-то крутое?", – поставили вопрос на канале.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее вред в крупных размерах, – это ч. 1. ст. 194 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение свободы на срок до трех лет.

В нашей стране уголовная ответственность грозит лицам, которым до совершения преступления было 16 лет.

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Автор: Екатерина Присяжнюк