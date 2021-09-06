В Киеве малолетний злоумышленник бросал в фонтан велосипеды, которые предназначены для проката.
Злоумышленник просто брал байки и отправлял в фонтан, а кто-то снимал его действия, свидетельствует видео, которое опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".
На видео видно, что в фонтане уже находилось несколько велосипедов.
"…третий, нах…", – сказал малолетний и отправил велосипед в воду.
Злоумышленник был в черных шортах, в кроссовках и в кофте с капюшоном.
"Реально, эти малолетние безголовые лица думают, что они делают что-то крутое?", – поставили вопрос на канале.
Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее вред в крупных размерах, – это ч. 1. ст. 194 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение свободы на срок до трех лет.
В нашей стране уголовная ответственность грозит лицам, которым до совершения преступления было 16 лет.