Злоумышленники в метро Киева были даже без масок.

В киевском метро малолетние лица в состоянии алкогольного опьянения портили вагоны, а другие пассажиры делали вид, что этого не видели.

Малолетки имели с собой пиво, оно было в пластиковой бутылке, сообщил Telegram-канал Киев Оперативный и опубликовал видео, на котором засняты действия злоумышленников.

На ролике видно, как двое малолетних парней делают надписи на дверях вагона метро. Злоумышленники были без масок, хотя карантин, введенный через коронавирус COVID-19 и масочный режим для борьбы с распространением болезни, никто не отменял.

"Двое б*хих малолетних лиц с бутылкой пива в пластике обрисовывают вагоны столичной подземки, а другие делают вид, что не замечают этой дичи. Так и живем", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, грозит уголовная ответственность – это ст. 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство").

За хулиганство, совершенное группой лиц, грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в украинском государстве уголовная ответственность грозит лицам, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет.

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Автор: Екатерина Присяжнюк