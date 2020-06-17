Киев затопил мощный ливень (видео)
Местами было по колено воды.
В среду, 17 июня, сильный ливень обрушился на Киев.
Непогода накрыла столицу во второй половине дня. Пользователи соцсетей делятся фото и видео мощного дождя, который затопил улицы в разных районах города. В частности, на Подоле было по колено воды.
По прогнозу Погода УНИАН, больше дождя в Киеве до конца дня не ожидается.
Напомним, в субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков. Впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было в этот день в 1941 году.
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