Киев затопил мощный ливень (видео)

Местами было по колено воды.

Киев затопил мощный ливень / instagram.com/_slavakia_

В среду, 17 июня, сильный ливень обрушился на Киев.

Непогода накрыла столицу во второй половине дня. Пользователи соцсетей делятся фото и видео мощного дождя, который затопил улицы в разных районах города. В частности, на Подоле было по колено воды.

По прогнозу Погода УНИАН, больше дождя в Киеве до конца дня не ожидается.

Напомним, в субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков. Впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было в этот день в 1941 году.