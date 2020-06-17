Киев затопил мощный ливень (видео)

15:27, 17 июня 2020
308
0

Местами было по колено воды.

Киев затопил мощный ливень / instagram.com/_slavakia_
Киев затопил мощный ливень / instagram.com/_slavakia_

В среду, 17 июня, сильный ливень обрушился на Киев.

Непогода накрыла столицу во второй половине дня. Пользователи соцсетей делятся фото и видео мощного дождя, который затопил улицы в разных районах города. В частности, на Подоле было по колено воды.

По прогнозу Погода УНИАН, больше дождя в Киеве до конца дня не ожидается. 

Напомним, в субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков. Впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было в этот день в 1941 году.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
97 %
760 мм
4.6 м/с
52 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять