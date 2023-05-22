Бывшие правоохранители воспользовались тем, что здание одного из столичных отделений Госспецсвязи было повреждено в результате вражеского обстрела.

Преступная группа из пяти человек тайно проникла в хранилище Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и украла ценностей на почти 70 млн гривень. Теперь они предстанут перед судом.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, в начале марта 2022 года здание одного из столичных отделений Госспецсвязи было повреждено в результате вражеского обстрела. Этим воспользовалась группа лиц из числа бывших работников правоохранительных органов.

"Указанные лица тайно проникли в хранилище почтовых отправлений, в котором хранились драгоценные металлы и ювелирные изделия стоимостью почти 70 млн грн, которые были переданы фельдъегерской службе. Пользуясь условиями военного положения злоумышленники тайно украли указанное имущество и в дальнейшем распорядились им по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

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В рамках досудебного расследования правоохранители провели 15 обысков на территории Киева и Киевской области, во время которых изъяли у фигурантов часть похищенных ювелирных изделий общим весом 8 кг и стоимостью 10 млн грн, оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества, а также наличные.

Так, Киевской городской прокуратурой в суд был направлен обвинительный акт в отношении пяти человек по обвинению в тайном похищении драгоценных металлов и ювелирных изделий из хранилища почтовых отправлений ГП "Спецсвязь", совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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В 2019 году в грузовом терминале бразильского международного аэропорта несколько вооруженных людей украли 750 кг золота и других драгоценных металлов.

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