Двух мужчин и женщину будут держать под стражей без права внесения залога.

На Черниговщине Корюковский районный суд арестовал трех подозреваемых в убийстве супругов киевлян и их 4-летнего сына. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в области.

Согласно информации, содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога – суд избрал такие меры предосторожности организатору заблаговременно спланированного тройного убийства и двум его сообщникам.

В социальных сетях обсуждают просьбу защиты 20-летней девушки отправить ее под домашний арест. Но суд отклонил эту просьбу и арестовал ее. Кроме этого, стало известно, что организатор преступления несколько лет назад привлекался к ответственности за хулиганство. Суд тогда ограничился устным замечанием.

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Также полиция обнародовала некоторые подробности убийства.

В частности полицейские установили, что с мужчиной, который якобы должен был продать машину, глава семьи несколько раз общался по телефону. Путешествие для осмотра технического состояния и приобретения легковушки запланировали на воскресенье, 14 мая. С собой киевляне взяли деньги для покупки и вместе с сыном отправились за автомобилем. "Семья не подозревала, что автомобиля, который они планировали купить, на самом деле нет, а таким образом их просто заманили в ловушку", - подчеркивают в полиции.

22-летний "продавец автомобиля", он же - организатор преступления, тщательно спланировал убийство и вооруженное нападение. Он выезжал на место, где планировал расправиться с покупателями, и заранее определил, где закопает тела и куда отгонит для сожжения машину своих жертв. При этом использовал авто отца своей сообщницы, на которое установил "левые" номера. Для реализации своих преступных планов мужчина привлек двух своих знакомых - 27-летнего мужчину и 20-летнюю женщину. Все трое - жители Корюковского района Черниговщины.

По информации полиции, в день убийства на подъезде к выбранному месту подозреваемые увидели в салоне "Мазды" водителя, женщину и маленького мальчика, но это не остановило их и не стало причиной для отказа от задуманной расправы. Они заманили покупателей в безлюдное место и расстреляли машину. Позже полицейские насчитали два десятка отверстий от пуль.

Убедившись, что всех убили, закопали тела жертв в лесополосе, а их машину оттащили в другую сторону и сожгли.

На следующий день за отобранные у убитых киевлян деньги организатор приобрел себе автомобиль, еще по 25 тыс. грн заплатил своим сообщникам за "помощь".

Убийство семьи киевлян на Черниговщине

14 мая на Черниговщине произошло убийство семьи киевлян. В тот же день около полуночи в полицию Киева поступило сообщение об исчезновении 30-летнего мужчины, его 28-летней жены и их 4-летнего сына. Было известно, что утром супруги вместе с ребенком автомобилем "Мазда" отправились на Черниговщину для приобретения машины, а после обеда связь с ними оборвалась. Автомобиль семьи полицейские нашли сожженным, а тела закопанными неподалеку. Полиция по подозрению в совершении убийства задержали трех подозреваемых: двух на Черниговщине и организатора - в Житомирской области.

16 мая следователи полиции Черниговщины вручили фигурантам сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.