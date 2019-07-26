В Бразилии грабители украли из аэропорта 750 килограмм золота (видео)

Стоимость похищенного злоумышленниками оценивается приблизительно в 40 миллионов долларов США.

Несколько вооруженных людей в четверг, 25 июля, совершили ограбление в грузовом терминале международного аэропорта Сан-Паулу в Бразилии, похитив 750 килограмм золота и других драгоценных металлов.

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Как сообщает Reuters, грабители приехали в аэропорт на черном пикапе в ливрее федеральной полиции Бразилии, в идентичной униформе. Четверо людей вышли из авто с закрытыми лицами и заставили работников аэропорта загрузить в пикап золото.

По информации полиции, грабителям удалось увезти около 750 килограммов золота и других драгоценных металлов, а также взять в заложники двух работников аэропорта, которые сейчас находятся на свободе. По словам представителя аэропорта, во время ограбления никто не пострадал.

Стоимость похищенного злоумышленниками оценивается приблизительно в 40 миллионов долларов США.

Видео: Jornal Correio

Напомним, ранее в аэропорту Тираны, столицы Албании, вооруженные преступники похитили несколько миллионов евро из самолета Austrian Airlines, который должен был улететь в Вену.