Если факт кражи подтвердится, то это станет один из самых крупных ограблений в истории страны.

В международном аэропорту Торонто Пирсон исчез авиаконтейнер с золотом и другими ценностями на сумму в 20 млн канадских долларов (около $15 млн).

Этот аэропорт используют как перевалочный пункт для золота, добытого в провинции Онтарио, передает Би-би-си. Отмечается, что полиция уже начала расследование того, как из грузового депо аэропорта 17 апреля пропал контейнер, прибывший туда накануне вечером.

По словам Стивена Дуйвестина инспектора региональной полиции Пила, под контролем которой находится аэропорт Торонто, такая кража - случай редкий и явно обособленный, но полиция расследует все возможные варианты.

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"Наша цель - раскрыть это похищение, но в детали я вдаваться не могу", - заявил Дуйвестин.

При этом власти также не стали разглашать авиакомпанию, которая перевозила этот контейнер, откуда прибыл груз и куда он должен был попасть.

Если факт кражи подтвердится, то это станет один из самых крупных ограблений в истории страны.

Другие кражи золота

В грузовом терминале международного аэропорта Сан-Паулу в Бразили несколько вооруженных людей совершили ограбление, похитив 750 кг золота и других драгоценных металлов.

А неизвестные ограбили часовню Александра Невского УПЦ Московского Патриархата, которая построена на территории Одесского военного госпиталя №411, стащив 2 кг золота.

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