По предварительной информации, пострадавшего велосипедиста госпитализировали в критическом состоянии.

В Киеве случилось ДТП на Большой Окружной дороге.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель Kia вылетел с трассы и сбил велосипедиста. При этом сам автомобиль застрял и повис на барьерном ограждении.

Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Судя по фото с места событий, от велосипеда в результате удара почти ничего не осталось.

По предварительной информации, машина двигалась на большой скорости со стороны Пуща-Водицы.

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Автор: Катерина Комолова