Автомобиль повис на барьерном ограждении / фото dtp.kiev.ua
В Киеве случилось ДТП на Большой Окружной дороге.
Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель Kia вылетел с трассы и сбил велосипедиста. При этом сам автомобиль застрял и повис на барьерном ограждении.
Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Судя по фото с места событий, от велосипеда в результате удара почти ничего не осталось.
фото dtp.kiev.ua
По предварительной информации, машина двигалась на большой скорости со стороны Пуща-Водицы.
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
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