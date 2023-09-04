Работники полиции и подразделения ГСЧС делают соответствующие проверки.

В Киеве поступило сообщение о минировании всех средних школ и колледжей. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"Столичная полиция снова получила сообщение о минировании всех средних школ и колледжей Киева. Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры", - говорится в сообщении.

"Относительно эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - заявили в КМВА.

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При этом, ранее, 1 сентября, также было сообщение прогноза всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

Новый учебный год в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, учебный год 2023/2024 начался 1 сентября. Формы обучения в учебных заведениях определяют областные военные администрации на местах с учетом ситуации безопасности.

По данным Минобразования из 3 млн. 951 тыс. школьников очно будут обучаться 45% школьников, 30% - в смешанной форме и только 25% - совсем дистанционно. Также известно, что 500 тысяч украинских школьников находится за границей.

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