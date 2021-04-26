К сожалению, результаты поисков не были успешными, пропавшего мужчину пока не нашли.

Горные спасатели 25 апреля возобновили поиски киевского туриста, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля. Поисковые группы обследовали место, где предположительно пропал человек.

Как сообщили ГСЧС Закарпатья в Facebook, спасатели в частности еще раз осмотрели склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура.

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"Несмотря на то, что снежный покров в горной местности сошел, спасатели в очередной раз обследовали место, где, вероятно, заблудился турист", – говорится в сообщении.

К сожалению, результаты поисков не были успешными, пропавшего мужчину не нашли.

В ГСЧС отметили, что наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений села Нижние Ворота, Мукачева и Ужгорода и 4 единицы техники, в том числе и вездеход Богун.

Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева.

Для воздушного мониторинга территории использовали беспилотный летательный аппарат.

Сегодня утром горные спасатели снова возобновили поисковые работы 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах еще 13... Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области Воскресенье, 25 апреля 2021 г.

Что известно об исчезновении киевлянина

Турист из столицы потерялся в Карпатах в ночь с 13 на 14 февраля. Тогда за сутки на Закарпатье заблудились 12 туристов.

Поисковые работы продолжались почти месяц, привлекали даже авиацию, но отыскать мужчину так и не удалось.

В середине марта его объявили пропавшим без вести. Однако спасатели обещали возобновить поиски, когда сойдет снег.

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Автор: Виктория Гордиенко