Подсудимый заявил, что хотел что-то изменить.

Житель Ивано-Фравнковска хотел "что-то изменить", поэтому заявил о подготовке покушения на президента Владимира Зеленского. Теперь мужчина следующие три года проведет в заключении.

Об этом говорится в решении Ивано-Франковского городского суда.

Согласно материалам дела, ранее судимый мужчина написал сообщение в СБУ с телефона матери о том, что он готовит покушение на Зеленского в Гуте.

"Потому действовать вы вынуждены в течение 294 дней после обеда. Это обязанность следователя или прокурора. По моему мнению ГУНП в Ивано-Франковской области СБУ, местная прокуратура и местный суд начинают или уже поняли, что происходит. Или вы, или вас. Не поленитесь советоваться с руководителями этих ведомств. Вспомните слова о достижении матрицы по приезду из США. Дежавю. Все смотрели фильм "Матрица". Все происходит немного в другом формате, но не замечать очевидного работая в таких структурах - это позорно, как минимум. Это напоминает футбол главой государства. Ответственность - это средство давления. Воспринимайте нас, как 12 игрока - болельщики, ультрас. Внимание! Вопрос: Кому еще я отправил это сообщение?" – написал подозреваемый.

Читайте такжеСМИ узнали, что в Херсоне среди бела дня произошла "кpaжа вeкa"Из-за этого сообщения правоохранительные 30 декабря 2020 года провели обыски в резиденции "Синегора", которая находится в селе Гута Богородчанского района. При этом ни взрывчатки, ни чего-то другого не обнаружили.

В суде подозреваемый заявил, что написал письмо, чтобы увеличили число охраны для президента и проверить готовность правоохранительных органов. По его словам, он хотел что-то изменить в стране, но никакого покушения не готовил.

В то же время мать подозреваемого сообщила, что сын нигде не работает и живет за ее счет. Кроме того, у мужчины нет мобильного телефона и компьютера.

Суд установил, что подозреваемый лечился от наркотической зависимости, но у него нет психических расстройств. Также у мужчины есть малолетний ребенок.

Подозреваемого приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишению свободы, учитывая, что он еще не отбыл наказание за такое же преступление.

Как ранее сообщал УНИАН, житель Кливленда, США, подал в суд на свою возлюбленную после того, как споткнулся о ее обувь и упал с лестницы.

Автор: Анастасия Горбачева