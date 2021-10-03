Он сломал несколько костей, перенес три операции, месяцы физиотерапии и вынужден был потратить на лечение около 80 000 долларов.

Житель Кливленда, США, подал в суд на свою возлюбленную после того, как споткнулся о ее обувь и упал с лестницы.

Об этом пишет Newsweek.

Согласно судебным документам, мужчина наступил левой ногой на пару обуви, оставленной женой вверху лестницы в подвал, потерял равновесие, споткнулся правой ногой о ступеньку и свалился вниз.

Он сломал несколько костей, перенес три операции, месяцы физиотерапии и вынужден был потратить на лечение около 80 000 долларов.

Пострадавший утверждал, что не увидел обувь, поскольку относил по просьбе супруги большую коробку. Женщина в свою очередь говорила, что часто оставляет свою обувь в том месте и даже не думала, что ей следует предупредить об этом мужа. Кроме того, она не была уверена, что он споткнулся именно о ее обувь. При этом, по словам жены, она считает себя виноватой в произошедшем.

Читайте также"Будто в гробу": по решению суда моряк 4 года жил в одиночестве на брошенном кораблеКоллегия судей постановила, что обувь стояла открыто, так что ее мог бы заметить любой человек, если бы посмотрел под ноги. В итоге мужчине отказали в судебном разбирательстве.

Отмечается, что пара знакома на протяжении десятилетий, начала встречаться в 2015 году и обручились в 2017-м. Они поженились в мае 2019 года и все еще остаются в браке.

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Автор: Катерина Комолова