Оказалось, что у отчима убитой девочки - криминальное прошлое, а об избиении ребенка знали и соседи, и ювенальная полиция.

В закарпатском селе Паладь-Комаровцы похоронили 10-летнюю девочку Майю. Все, кто шел за гробом, хорошо знали убийцу ребенка.

Соседка даже сделала попытку спасти ребенка - вызвала родного отца. Но все его усилия были тщетными. В минувшее воскресенье отчим убил ребенка стулом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, накануне трагедии одна из соседок решилась позвонила родному отцу Майи и рассказать, что девочка на грани - ребенка добивают. Отчим потом узнал и пришел разбираться с разговорчивой женщиной.

Читайте такжеНа Закарпатье арестовали отца, избившего до смерти 10-летнюю приемную дочь"Я все, что сделала - позвонила папе и сказала, что надо детей забирать, потому что их бьют. Когда он выпьет, он на том ребенке отыграется", — рассказала соседка.

Родной отец Майи попытался прийти к своим детям, но новый избранник бывшей жены выгнал его пинками. Спасать дочь он пошел в социальные службы и полицию.

"Он обивал пороги везде и он не смог забрать ребенка", - говорят жители села.

Последний раз, за неделю до смерти своей дочери, отец Майи обратился уже к областной социальной службе в Ужгороде. В службе же журналистам утверждали, что отец не пришел с жалобами на угрозу жизни и здоровью ребенка.

Так, отец обратился в областную службу по делам детей в Ужгороде 27 сентября. Там уже прислали письмо в Сюртовскую службу. Об ужасной ситуации в семье знает и ювенальная полиция. Но приехать они не успели, потому что впереди были два выходных.

"Но об ужасной ситуации, в которой находится ребенок, оказывается, они знают давно. И не только они, но и ювенальная полиция. А сейчас - ищут транспорт, чтобы выехать в село, где живет семья Майи. И наверное, сегодня не успеют. Поэтому отчитаются уже в понедельник. Ведь впереди - два законных выходных", — рассказали журналисты.

Но спасти девочку не приехал никто. А утром 3 октября Майя умерла от побоев.

В содеянном отчим девочки признался полиции сам и сейчас находится под стражей. Ему "светит" от 10 лет за решеткой до пожизненного заключения. Мать должны лишить родительских прав.

Читайте такжеВ Одессе отчим-педофил насиловал 7-летнюю падчерицу, пока мать была на работе (фото)Сейчас в Сюртовской территориальной общине проходит служебное расследование. Но даже если всех тех чиновников, что обязаны были реагировать, мониторить семью, наказать взбалмошного отчима, и забрать в конце концов от него ребенка таки признают виновными, наказание будет смехотворным - дисциплинарное взыскание или выговор.

Убийство 10-летней девочки на Закарпатье: подробности

О смерти 10-летней девочки в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района Закарпатской области стало известно 3 октября.

В полицию обратился 34-летний житель села и сообщил, что накануне вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни.

После проведения следственных действий правоохранители установили, что на момент совершения преступления в доме находилась мать погибшей девочки. Женщина не предприняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, который находился в опасном для жизни состоянии, без помощи.

Полиция открыла уголовные производства по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и по ч. 3 ст. 135 УК (Оставление в опасности, повлекшее смерть лица).

Автор: Ольга Робейко