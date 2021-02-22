Инцидент расследует спецкомиссия, а учитель ушел на больничный.

В школе города Ирпень, что под Киевом, на перемене травмировали ученика пятого класса. Инцидент произошел на глазах у учителя физкультуры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, старшеклассник завел пострадавшего в спортзал, где находился и учитель. Один из старшеклассников взял ребенка за ноги, другой за руки. Они расшатали мальчика, после чего тот ударился головой об пол.

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Учитель после этого лишь погладил пострадавшего по затылку.

По одной из версий, учитель физкультуры попросил старшеклассников привести младшего ученика после урока к нему. Якобы хотел наказать или поговорить с учеником, который выключал свет в спортзале во время урока. Те ребенка привели, впрочем, вместо беседы, на глазах учителя уронили головой на пол.

В управлении образования и науки Ирпенского городского совета уже заявили: начали служебное расследование. И в стенах школы сейчас заседает специальная комиссия: на период расследования учителя якобы отстранили от уроков. Глава Ирпеня говорит - физкультурник ушел на больничный.

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Автор: УНИАН