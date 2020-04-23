В Хмельницкой области продавец супермаркета копировал PIN-коды карт клиентов и снимал деньги

PIN-коды карт 23-летний мужчина узнавал во время их ввода на терминале при покупке товара.

В Хмельницкой области разоблачен 23-летний продавец супермаркета, который копировал данные банковских карточек клиентов и присваивал средства.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Киберполиция установила, что для реализации преступной деятельности фигурант временно трудоустроился на должность продавца-консультанта в супермаркет. Мужчина заранее в интернете приобрел устройства для считывания секретной информации с магнитных лент банковских карт (скиминговое оборудование) и копировал реквизиты карточных счетов клиентов.

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PIN-коды доступа к карточным счетам клиентов он получал во время визуального наблюдения за тем, как покупатели вводили в POS-терминале соответствующие комбинации.

Впоследствии мужчина с помощью специального технического оборудования и программных средств записывал полученную банковскую информацию на пластиковые карты. Таким образом он дублировал банковские карточки граждан. После чего снимал деньги со счетов пострадавших в банкоматах.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания и временного пребывания фигуранта. Изъяты скиминговое оборудование, энкодер, компьютерная техника, флэш-накопители, черновые записи и скомпрометированные карточки. Изъятую технику направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 (кража) и ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

По результатам экспертиз будет решаться вопрос об объявлении мужчине подозрения. В настоящее время устанавливаются все пострадавшие от его противоправной деятельности.

Как сообщал УНИАН, в Киеве двоим злоумышленникам, которые похитили у посетителей спортклуба имущества на 1 млн гривен, объявлено о подозрении.