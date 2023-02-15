Версии медиков и мужа умершей отличаются.

29-летняя Оксана Гладий из Хмельницкого впала в кому и умерла после визита к стоматологу. Без матери остался маленький сын.

Как сообщает местное издание Vsim.ua со ссылкой на мужа умершей Михаила, 27 декабря женщина пошла в клинику FeloniuK clinic удалять три "зубы мудрости". Однако после анестезии она впала в кому III степени, и проведя в ней месяц, умерла.

Версия семьи умершей

Муж Гладий рассказал, что это была их семейная клиника для лечения зубов. Ее навещали и он, и покойная жена уже не один год. Оксана планировала устанавливать брекет-систему, поэтому предварительно пошла удалять "восьмерки". Муж оставил жену в клинике и должен был забрать через полтора часа, но поехал туда, не дождавшись звонка.

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Михаил увидел жену без сознания, она не дышала. Медики не подключили Оксану к аппарату искусственной вентиляции легких и даже не вызвали скорую.

"В действиях медиков была четко выражена ятрогения. Это значит, что врач не помог, а навредил. Это их непрофессионализм и неправильно оказанная медицинская помощь", – отметил муж умершей, который сам является медиком.

Специалисты областного сердечно-сосудистого центра диагностировали у Оксаны ком III степени - самую глубокую из всех существующих. Женщина находилась в этом состоянии месяц, а затем врачи диагностировали смерть мозга. 2 февраля Оксана умерла. Мужчина постоянно был рядом.

Михаил уверен, что в смерти Оксаны виноваты врачи. Он предполагает, что медики передозировали препарат или произошло западание языка, что вызвало затруднение дыхания.

У женщины остался 3-летний сын. Ее похоронили на Полтавщине, рядом с могилой отца.

Что говорят в клинике

Владелец стоматологической клиники Роман Федосюк назвал трагедию "загадкой с большим количеством предположений значительного количества врачей и домыслов посторонних лиц". В то же время он выразил соболезнования семье Оксаны.

По его словам, все детали и обстоятельства смерти женщины являются врачебной тайной и тайной досудебного следствия. Пока результатов судебно-медицинской экспертизы нет. При этом Федосюк не исключает, что кому могло спровоцировать лечение женщины в других медучреждениях или прием некоторых медицинских препаратов в течение последнего месяца.

"Причины и последствия этого события как раз и являются предметом этих исследований. Поэтому говорить что-то без этих выводов – это неправильно по отношению к Оксане и ко всем врачам и медицинскому персоналу, которые работали с ней. Особенно это имеет значение потому, что девушка умерла после длительного лечения в коммунальном учреждении здравоохранения", – заявил Федосюк.

Относительно вероятной вины своих подчиненных Федосюк заявил, что считает их действия по оказанию помощи "высококвалифицированными и качественными настолько, что даже медицинская бригада скорой медицинской помощи выполнила исключительно "функцию такси".

По факту смерти Оксаны Гладий открыто уголовное производство по части 2 статьи 140 УКУ (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Следствие продолжается.

Инциденты в стоматологии

В прошлом году на Ривненщине произошла подобная история - девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу после визита к стоматологу. Полиция открыла производство из-за ненадлежащего предоставления стоматологических услуг ребенку привело к заражению крови.

Перед этим в Виннице умер от менингита мужчина, который пришел в стоматологию с зубной болью. В свой день рождения, 28 июля, Виктор умер. Ему должно было исполниться 52 года.

Кроме того, в стоматологии Мариуполя во время лечения зубов внезапно умер ребенок, однако суд оправдал врача, которой грозило до 5 лет лишения свободы.

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