Пациентку с заражением крови и в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

На Ровенщине открыли уголовное производство за ненадлежащее оказание стоматологических услуг ребенку, что привело к заражению крови.

Об этом говорится в сообщении Ровенской областной прокуратуры.

"Сарненской окружной прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия у несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что в начале февраля 15-летняя жительница села Люхча, Сарненского района, несколько раз обращалась за помощью в стоматологическую поликлинику. Сначала один врач положил девушке на воспаленный зуб лекарство, а впоследствии, поскольку пациентке легче не становилось, другой врач этот зуб ей вырвал.

После этого ребенка с заражением крови и в тяжелом состоянии госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу. После проведенной операции она находится в реанимационном отделении, на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Кто из врачей допустил ошибку, которая привела к таким последствиям – должно установить следствие", - отмечают в прокуратуре.

Напомним, ранее в Ровно аннулировали лицензию на медицинскую практику стоматологу, которую обвиняют в избиении детей-пациентов.

Вас также могут заинтересовать новости: