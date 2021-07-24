Прокуроры предоставили некоторые доказательства, которые, по мнению судей, были собраны с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.

В стоматологии Мариуполя во время лечения зубов внезапно умер ребенок, однако суд оправдал врача, которому грозило до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает PR.UA.

22 июля родители привели маленького мальчика на лечение зубов под седацией, но ребенку вдруг стало плохо во время процедуры – малолетний пациент скончался.

Правоохранители заподозрили 52-летнюю женщину-анестезиолога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, и уже вскоре она предстала перед судом.

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По инкриминируемой статье анестезиологу грозило до 5 лет лишения свободы. Однако суд женщину оправдал: якобы вина врача доказана не была.

По словам судей, сторона обвинения предоставила некоторые доказательства, которые, по их мнению, были собраны с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.

В настоящее время прокуратура изучает решение суда и готовится его обжаловать.

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Автор: Иван Бойко