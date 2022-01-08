На момент прибытия бригады младенец был уже переодет и, на удивление, спокоен.

На Закарпатье женщина заявила, что "нашла на помойке новорожденного ребенка".

Как сообщает 103 Закарпатье в Facebook, 7 января на диспетчерский пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступил вызов из одного из сел Иршавщины.

Когда медики прибыли на вызов, женщина провела их в свой дом и объяснила, что когда выносила мусор, нашла младенца в картонной коробке. На момент прибытия бригады младенец был уже переодет и, на удивление, спокоен.

Читайте такжеВ Одессе в результате ДТП пострадали мать и двое малолетних детей

Фельдшер осмотрела ребенка, обработала пуповину и обратила внимание на ряд разногласий в рассказе женщины. Впоследствии прибыла и полиция, которая окончательно выяснила все обстоятельства этого случая.

Историю с находкой на помойке младенца женщина придумала, чтобы скрыть роды своей несовершеннолетней дочери. 16-летняя девушка родила утром 7 января, но из-за опасений осуждения односельчан семья решила разыграть "спектакль" с находкой на помойке.

Молодую маму и новорожденную девочку "скорая" доставила в Иршавскую районную больницу. Они обе чувствуют себя хорошо.

Как писал УНИАН, 6 января в Харькове на улице в пакете обнаружили мертвого младенца. Мать ребенка - 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны - находится в больнице.

Вас также могут заинтересовать новости: