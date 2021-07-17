На техническом водоеме сахарозавода девочка 2014 г. р. упала в воду и утонула.

В Харьковской области на техническом водоеме сахарозавода девочка 2014 г. р. упала в воду и утонула.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"На техническом водоеме сахарозавода в с. Гуты Богодуховского района Харьковской области девочка 2014 г. р. упала в воду и утонула. Для поднятия тела погибшего ребенка на поверхность были привлечены водолазы ГСЧС", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка гуляла с неподалеку водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду. Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливаться правоохранителями.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Гирнык