В Харьковской области на техническом водоеме сахарозавода девочка 2014 г. р. упала в воду и утонула.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"На техническом водоеме сахарозавода в с. Гуты Богодуховского района Харьковской области девочка 2014 г. р. упала в воду и утонула. Для поднятия тела погибшего ребенка на поверхность были привлечены водолазы ГСЧС", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, девочка гуляла с неподалеку водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду. Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливаться правоохранителями.
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