Это обсуждается среди вражеского личного состава.

На территории Харьковской области российские оккупанты оставили более 200 единиц военной техники.

Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Информация о потерях Вооруженных сил Российской Федерации, которые они понесли во время своего бегства от украинской армии, обсуждается среди личного состава оккупантов.

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"В частности о том, что на территории Харьковской области ими было оставлено более 200 единиц военной техники, в том числе танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ и автомобили", - отмечают в разведке.

По их данным, наибольшее количество техники оккупанты оставили на территории ремонтной базы в районе Балаклеи.

Напомним, 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область уже деоккупирована. Российские захватчики находились там пять месяцев.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 пыточных. А вблизи города Изюм нашли около 445 захоронений.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в массовом захоронении нашли тела украинских военных со связанными руками.

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