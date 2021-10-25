Повезло, что семья живет недалеко от больницы.

На Закарпатье 5-летний мальчик чуть не умер из-за игрушки. Ребенок прокусил неоновую палочку китайского производства и начал задыхаться.

Об этом говорится в сюжете ТСН

Повезло, что семья живет недалеко от больницы, ребенка удалось спасти: медики сразу же ввели мальчику сильнодействующие противоаллергические препараты.

По словам аллерголога Оксаны Коваль, реагировать в таких ситуациях нужно мгновенно: "Отек может опускаться ниже к гортани и к трахее, и это затрудняет дыхание. Поэтому нужно реагировать мгновенно. Это может еще привести к системной реакции организма – анафилактическому шоку".

Читайте такжеКак пандемия повлияла на электронный рынок детских товаровДо этого сообщалось, как во Львове популярная игрушка едва не убила 2-летнюю девочку. Она проглотила 31 магнитный шарик из конструктора. В итоге магниты попали в кишечник, соединились там и пробили семь дырок. Девочку срочно прооперировали.

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Автор: Катерина Шварц