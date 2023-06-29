Направлены запросы о международной правовой помощи в Испанию, Молдову, Румынию и Турцию.

Правоохранители проверяют возможное незаконное обогащение и уклонение от военной службы экс-руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от прохождения военной службы Евгением Борисовым.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, расследование поручено детективам Государственного бюро расследований.

В частности, сейчас проверяется опубликованная в СМИ информация относительно имущества членов семьи чиновника. В частности, речь идет о том, что в период действия военного положения они якобы приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания, общей стоимостью более 196 млн грн. При этом, по данным СМИ, официальный совместный доход семьи этих расходов не покрывает.

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"Для подтверждения этой информации осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, а также направлены в компетентные органы Королевства Испании, Республики Молдовы, Румынии, Турции запросы о международной правовой помощи", - отмечают в пресс-службе.

Также проверяются отдельные факты возможного уклонения руководителем областного военкомата от прохождения военной службы – его пребывание за границей вроде бы на лечении.

Отмечается, что правоохранители исследуют законность оснований выезда Борисова за пределы страны во время действия военного положения.

В настоящее время в рамках уголовного производства допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации. Также проведены три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи чиновника.

В прокуратуре напомнили, что сейчас Борисов уволен с занимаемой должности.

Дело открыто по фактам возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий (ст. 368-5, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Как подтвердили в областном управлении СБУ, сын Евгения Борисова проходит службу в этом управлении. В частности, занимает должность руководителя одного из подразделений Главного отдела защиты национальной государственности, имеет воинское звание "капитан".

"К компетенции возглавляемого им подразделения не относится борьба с коррупцией", - подчеркнули в управлении.

Что известно о скандале с военкомом в Одессе - детали

Весной появилась информация, что семья начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова приобрела имение в Испании имение, стоимость которого превышает 3 млн евро. Якобы произошло это уже после начала полномашстабного вторжения РФ в Украину. Якобы дом зарегистрирован на мать военкома, а его жена - владелица офисного помещения в курортном испанском городе Марбелья. Также семья военкома приобрела автомобиль Mercedes Gelendvagen.

Когда скандал получил огласку, в ГБР сообщили, что начато расследование по факту незаконного обогащения – по данным детективов ГБР, военком говорил подчиненным не призывать отдельных лиц за вознаграждение.

22 июня стало известно о завершении служебного расследования, но Борисов продолжал выполнять свои обязанности, так как факты противоправной деятельности якобы не подтвердились. Уже 23 июня президент Владимир Зеленский поручил уволить Борисова.

28 июня пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что Борисов уволен. Также вчера первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире телемарафона заявил, что в Украине проверят руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добропорядочность и эффективность.