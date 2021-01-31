62-летняя женщина получила ожоги лица и рук.

В Харькове при пожаре в девятиэтажном доме эвакуировали 20 жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре в многоэтажке на ул. Танкопия, 6 поступило спасателям в 4:17.

Читайте такжеВ Харькове на остановке дотла сгорела маршрутка (фото)

На момент прибытия пожарных огонь охватил одну из комнат квартиры на первом этаже. Там горели домашние вещи на площади около 20 кв. м. В результате горения образовалось сильное задымление, распространившееся на верхние этажи. Жителям квартир грозило отравление продуктами горения.

Поэтому спасатели ликвидировали пламя. После того, как основная часть дыма вышла наружу, 20 жителей квартир с верхних этажей эвакуировали.

В результате попытки самостоятельно потушить пламя, 62-летняя хозяйка квартиры получила ожоги лица и верхних конечностей. В 6:08 пожар был ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова