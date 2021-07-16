Одну пассажирку с места аварии забрали в больницу.

В Харькове столкнулись трамваи, из-за чего пострадала пассажирка.

Авария произошла в пятницу, 16 июля, около 15:00 по улице Москалевской, пишет местное издание "Объектив" со ссылкой на пресс-центр патрульной полиции в Харьковской области.

С места ДТП медики скорой помощи забрали одну пассажирку.

Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа. Судя по фото, видео и сообщениям в местных Telegram-каналах, один трамвай въехал с задней стороны в другой.

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Автор: Катерина Комолова