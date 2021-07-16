Обстоятельства аварии трамваев в Харькове устанавливает следственно-оперативная группа / фото t.me/truexanews
В Харькове столкнулись трамваи, из-за чего пострадала пассажирка.
Авария произошла в пятницу, 16 июля, около 15:00 по улице Москалевской, пишет местное издание "Объектив" со ссылкой на пресс-центр патрульной полиции в Харьковской области.
С места ДТП медики скорой помощи забрали одну пассажирку.
Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа. Судя по фото, видео и сообщениям в местных Telegram-каналах, один трамвай въехал с задней стороны в другой.
фото t.me/truexanews
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем
- "Купить минералку и потерять глаз": бутылка воды едва не сделала мужчину инвалидом (фото)
- В Одессе молодой полицейский на учениях подстрелил себя в живот
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram