Догнать хулиганов не удалось.

В Харькове на улице Полтавский шлях в субботу двое неизвестных обстреляли трамвай с пассажирами.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал "Труха".

"Стреляли из травмата, когда дрифткар спускался с Холодной горы в сторону ЮЖД. Двоих пи***ков пытались догнать, но не получилось", - говорится в сообщении.

В результате пострадал мужчина - он получил ранение выбитым стеклом. Он же погнался за хулиганами, но настигнуть их не сумел.

"Люди с перепугу попадали на пол!!! Трамвай остановили на ЮЖД и вызвали полицию", - пишут очевидцы.

Ранее в Харькове произошел еще один инцидент в городском трамвае, в результате которого едва не пострадала молодая кондуктор.

До этого в Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения, температура в кабине достигала +47 градусов.

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Автор: Юрий Годован