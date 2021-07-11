В Харькове на улице Полтавский шлях в субботу двое неизвестных обстреляли трамвай с пассажирами.
Об этом сообщает местный Телеграм-канал "Труха".
"Стреляли из травмата, когда дрифткар спускался с Холодной горы в сторону ЮЖД. Двоих пи***ков пытались догнать, но не получилось", - говорится в сообщении.
В результате пострадал мужчина - он получил ранение выбитым стеклом. Он же погнался за хулиганами, но настигнуть их не сумел.
"Люди с перепугу попадали на пол!!! Трамвай остановили на ЮЖД и вызвали полицию", - пишут очевидцы.
Ранее в Харькове произошел еще один инцидент в городском трамвае, в результате которого едва не пострадала молодая кондуктор.
До этого в Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения, температура в кабине достигала +47 градусов.
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