Девушка до гибели не раз говорила о самоубийстве, узнали журналисты.

В Основянском районе Харькова сорвалась с высоты и погибла 33-летняя дочь задержанного известного местного криминального авторитета Михаила Гончаренко (прозвище "Гончарик") – Евгения К.

Девушка погибла в субботу вечером, 29 января, пишет Newsroom, ссылаясь на сведения источников в правоохранительных органах.

Журналисты узнали, что о гибели девушки в полицию сообщил харьковчанин Станислав Я., у которого она была в гостях. По его словам, девушка выбросилась с балкона, расположенного на пятом этаже дома по адресу ул. Гимназическая набережная, 4.

"…заявитель рассказал, что перед трагедией девушка была у него в гостях, выпивала и пребывала в подавленном состоянии из-за своего отца, которого содержат под стражей в следственном изоляторе", – отмечается в материале.

Читайте такжеЗастрелился возле больницы: в Киеве мужчина убил себя на крыльце медучреждения (фото)Источники добавили, что Станислав Я. Пошел по делам и оставил гостью одну в квартире, а когда вернулся, увидел ее висящей на балконе и пытался затащить в жилье, однако она сорвалась с высоты.

Копы общались с матерью погибшей и узнали, что девушка была в депрессии и не раз говорила о суициде.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области Newsroom подтвердили сведения о гибели девушки.

Отца погибшей подозревают в вымогательстве несуществующего долга в размере $250 тысяч от директора харьковской компании. Криминальный авторитет был задержан 17 января во время передачи $150 тысяч. Дзержинский районный суд Харькова 19 января решил отправить подозреваемого под стражу.

Ранее стало известно, что в Киеве женщина хотела прыгнуть с 12-го этажа одного из домов вместе с трехлетним сыном на руках. К "спецоперации" по спасению женщины привлекали спасателей и правоохранителей.

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