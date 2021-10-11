Впервые Кудря оказалась в приюте еще совсем щенком, после чего попала к людям, которые держали ее на цепи и в итоге вновь оставили без дома.

В Днепре собаке Кудре с драматичной судьбой наконец-то нашли новый дом.

Как рассказали в обществе защиты животных "Верность", впервые Кудря оказалась в приюте еще совсем щенком более 8 лет назад. Тогда ей удалось найти, как считали волонтеры, хорошую семью. Однако через семь лет, в декабре 2019 года, собаку захотели отдать назад ее же хозяева.

Выяснилось, что все эти годы за ней не ухаживали должным образом и держали на цепи, а затем и вовсе решили избавиться от животного.

"Когда семь лет назад мы устроили в якобы хорошие руки пушистого веселого щенка, разве могли знать, что сегодня будем везти обратно в приют испуганную тощую со спутанной до состояния дредов шерстью Кудрю, которую никогда не спускали с цепи? Что имеем, то имеем. Хозяева продают дом, нескольких собак, которых брали в разное время в приютах для охраны, возвращают или выгоняют. Волонтеры разобрали своих. Мы - Кудрю", - рассказывали в "Верности" в 2019 году.

С тех пор собаке стали искать новый дом. Волонтеры просили о помощи с оплатой проживания, питания и прививок Кудри, а также не теряли надежду, что однажды она найдет по-настоящему своих любящих людей.

"Очень грустная собачка, но она начинает таять, если ее потискать и поцеловать в умную мордочку. Шерсть у Кудри длинная и волнистая, требует постоянного ухода, что сложно сделать в условиях приюта", - писали волонтеры в социальных сетях.

Однако теперь история Кудри наконец-то получила, как верят в приюте, счастливый финал. Спустя столько времени четырехлапая оказалась в новой семье.

"А у нас Кудрю забрали домой! Кудрю у нас брали щенком, а потом вернули. Через 7 лет. Стала не нужна. А она такая нежная собака! Но не всем сразу доверяет. А к этим людям сразу пошла! Пусть все у вас будет хорошо", - сообщили волонтеры 11 октября на своей странице в Facebook.

Зоозащитники надеются, что на этот раз Кудря обретет свое собачье счастье.

Как ранее писал УНИАН, в Днепре уже трижды отлавливают четырехлапую путешественницу, которая на одном и том же месте на мосту устраивает "выступление" для водителей. Собака приходит к любимому участку, ставит лапы на отбойник и начинает громко лаять к тем, кто мчится с одного берега на другой.

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Автор: Катерина Комолова